Heute Eröffnung: Was der Grüne Bunker auf St. Pauli zu bieten hat Stand: 04.07.2024 06:08 Uhr Die ersten Gäste haben bereits im neuen Hotel übernachtet, heute wird der Grüne Bunker im Hamburger Stadtteil St. Pauli offiziell für die Öffentlichkeit freigegeben.

Am Mittwochabend gab es bereits eine Eröffnungsfeier mit mehr als 400 geladenen Gästen. Beim sogenannten Pre-Opening konnten sie die neu geschaffenen Attraktionen wie das Hotel, den Dachgarten und die Gastronomie erkunden. Heute ab 9 Uhr ist der neue Hamburger Anziehungspunkt dann für alle eröffnet.

Weltkriegsbunker um fünf Etagen erhöht

Der 38 Meter hohe Flakbunker war in den vergangenen Jahren von einem Privatinvestor, dem Bauherren Thomas Matzen, um fünf Etagen erhöht worden. Die Kosten für das Projekt gab er zuletzt mit rund 60 Millionen Euro an.

Dachgarten für bis zu 900 Menschen

Rund um den viereckigen Koloss an der Feldstraße wurde ein sogenannter Bergpfad gebaut und begrünt. 560 Meter geht es über Rampen und Treppen aufs Dach. Oben gibt es einen rund 1.400 Quadratmeter großen Garten. Bis zu 900 Menschen sollen sich gleichzeitig dort aufhalten können - bei großem Andrang gibt es möglicherweise Einlassbeschränkungen.

Noch nicht grün genug? "Dazu braucht es etwas Zeit"

Etwa 4.700 Pflanzen sollen den Bunker zu einer Naturoase in der Stadt machen. Die Dach- und Fassadenbegrünung des Weltkriegsgebäudes soll als natürliche Klimaanlage wirken. Das landschaftsarchitektonische Pionierprojekt wird auch wissenschaftlich betreut. Kritik daran, dass der graue Weltkriegsbunker noch nicht grün genug sei, wies der Bauherr zuletzt zurück. "Der endgültige Gesamteindruck entsteht natürlich erst dann, wenn die Gehölze sowie die Rank- und Kletterpflanzen ihre vorgesehene Größe erreicht haben", sagte ein Sprecher dazu. "Und wie jeder Gärtner weiß: Dazu braucht es einfach etwas Zeit." Zudem könne und werde der Bunker nachbegrünt, sollte es notwendig sein. "Der Bunker St. Pauli wird so grün wie geplant."

Hotel, Restaurant, Bar und Eventhalle

Erste Gäste haben bereits im Hotel "Reverb by Hard Rock" übernachtet - es bietet 134 Zimmer mit Ausblick über die Hansestadt. Zudem gibt es in dem aufgestockten neuen Teil des Bunkers das Restaurant "La Sala", das Bar-Restaurant "Karo & Paul" sowie das Café "Constant Grind". In einer Sport- und Konzerthalle sollen bis zu 2.200 Menschen Platz finden. Außerdem wurde ein Gedenk- und Informationsort rund um die Geschichte des Bunkers geschaffen. Der Bunker war 1942 von Zwangsarbeitern errichtet worden.

Ursprünglich war die Eröffnung für April geplant, dieser Termin wurde jedoch bau- und witterungsbedingt nicht gehalten.

