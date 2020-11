Heute Corona-Massentest an der Ida Ehre Schule Stand: 06.11.2020 06:37 Uhr In Hamburgs Schulen steigt die Zahl der Corona-Fälle. Die gesamte Ida Ehre Schule in Harvestehude wird heute auf das Coronavirus getestet. Die Lehrergewerkschaft fordert Hybridunterricht.

Aus Hamburgs Schulen werden immer mehr Corona-Infektionen gemeldet - mittlerweile fast 700 Fälle aus 200 Schulen. Rund 470 staatliche Schulen gibt es in Hamburg. Den Angaben zufolge befinden sich derzeit fast 90 Klassen und 280 Schulbeschäftigte in Quarantäne. An der Ida Ehre Schule sind in dieser Woche täglich mehrere Fälle dazugekommen - bei Schülerinnen und Schülern wie Lehrkräften. Dort findet heute für alle Klassen und das gesamte Kollegium eine Massentestung statt. Bis einschließlich Montag bleibt die Schule deshalb geschlossen. Zur Anwendung kommt ein Antigen-Test, der in einer Viertelstunde ein Resultat liefern soll.

AUDIO: Corona und Schulen: Massentest an Ida Ehre Schule (1 Min)

Unsicherheit bei den Schulbeschäftigten

Bei den Schulbeschäftigten wächst mit den steigenden Zahlen die Unsicherheit, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) betont. Sie findet es beunruhigend, dass nach ihrer Beobachtung die Gesundheitsämter bei der Verfolgung der Corona-Fälle nicht mehr nachkommen. So würden in Schulen manchmal entweder gar keine Maßnahmen ergriffen oder vorsorglich gleich alle in Quarantäne geschickt.

Lehrergewerkschaft fordert Hybrid-Unterricht

Es brauche jetzt einen Stufenplan, der auch Hybrid-Unterricht vorsehe, fordert die Lehrergewerkschaft dlh in Hamburg. Hybrid-Unterricht bedeutet, dass Klassen geteilt und eine Hälfte zum Beispiel auch Zuhause über Video unterrichtet wird. Das jetzt ins Auge zu fassen - dafür setzen sich auch die Elternkammer, die Initiative "Sichere Bildung für Hamburg" und die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) ein. Nach Informationen von NDR 90,3 ist der Behörde von Schulen angeboten worden, das in der Praxis zu testen.

Schulsenator hält an Präsenzunterricht fest

Doch von Schulsenator Ties Rabe (SPD) kommt quasi ein Verbot. Alle Schulen müssen am Präsenzunterricht festhalten. Schulen seien keine Infektionsherde, argumentiert der Senator unter anderem. In neun von zehn Fällen habe die Ansteckung außerhalb der Schule stattgefunden. Einzige Ausnahme: an einigen Berufsschulen werden derzeit Hybridmodelle ausprobiert.

Der Hamburger Schulsenator ist übrigens auf einer Linie mit den übrigen Kultusministerinnen und -ministern. Seine Kollegin in Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer (FDP), hat den Schulleiter einer Gesamtschule in Solingen sogar abgemahnt, weil der einen Hybridunterricht einführen wollte. Die Stadt Solingen klagt in dieser Sache jetzt deshalb gegen das Land.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.11.2020 | 06:00 Uhr