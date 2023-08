Heute CSD-Demo in Hamburg: 250.000 Teilnehmer erwartet Stand: 05.08.2023 06:08 Uhr Es soll der größte Christopher Street Day (CSD) der Hamburger Geschichte werden: Die Veranstalter erwarten zur Demo am heute etwa 250.000 Menschen. Gestern startete bereits das CSD-Straßenfest an der Binnenalster.

"Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*Feindlichkeit" lautet das Motto der Pride Week in Hamburg in diesem Jahr. Der Höhepunkt ist die heutige Demonstration. Der Demonstrationszug startet um 12 Uhr in der Langen Reihe, die bereits um 9 Uhr gesperrt wird. Von dort aus geht es durch die Innenstadt zum Jungfernstieg, wo die Teilnehmenden gegen 16.30 Uhr eintreffen sollen.

Hamburger CDU bei Demo nicht dabei

Bei der Abschlusskundgebung der Demo wird die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer sprechen. Die Grünen-Politikerin hatte 2018 - damals noch Mitglied des bayerischen Landtags - als erste Parlamentarierin in Deutschland ihre Transidentität öffentlich gemacht. Mehr als 100 Gruppen und 50 Trucks mit Musik sind für die Demo angemeldet. Die Hamburger CDU ist nicht dabei. Weil die Partei beim Selbstbestimmungsrecht für Trans-Menschen eine andere Auffassung hat als die Veranstalter, war sie von der Demo ausgeladen worden. Beim CSD-Straßenfest an der Binnenalster, das am Freitag begann, hat die CDU aber wieder einen eigenen Stand. Auf dem Straßenfest am Jungfernstieg und Ballindamm stellen sich bis Sonntag viele Vereine, Institutionen und Gruppen vor.

Veranstalter: CSD bleibt wichtig

Es sei schon viel erreicht, der CSD bleibe aber wichtig, um sich für gesellschaftliche Akzeptanz zu engagieren, sagte Manuel Opitz vom Veranstalter Hamburg Pride am Freitag. Der Shitstorm etwa nach dem Hissen der Regenbogenflagge am Rathaus zeige, dass das gesellschaftliche Klima rauer geworden sei. "Was uns sehr viele Sorgen bereitet ist, dass es in den letzten Monaten keinen einzigen größeren CSD gab ohne Angriffe auf queere Menschen - von Regenbogenflagge wegnehmen und verbrennen bis Bierflasche auf den Kopf schlagen", so Opitz. Hamburg Pride und die Polizei haben ihr Sicherheitskonzept noch einmal geschärft.

Demo zum CSD in Hamburg seit 1980

Der Christopher Street Day erinnert an den 28. Juni 1969, als Polizeikräfte die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und so mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auslösten. Der CSD soll auf die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen aufmerksam machen. Seit 1980 gehen alljährlich in Hamburg Menschen auf die Straße, um sich für Akzeptanz und Gleichberechtigung aller Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten einzusetzen.

