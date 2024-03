Herzlich willkommen bei der neuen NDR Hamburg App! Sie haben die neue NDR Hamburg App auf Ihrem Smartphone. Was die neue App bietet, erfahren Sie in diesem Artikel.

Die neuesten Informationen aus Hamburg, ein direkter Draht zum Team von NDR 90,3 und Hamburg Journal, Mitmach-Möglichkeiten bei Programmaktionen und Sendungen, sowie die aktuellen Ausgaben des Hamburg Journal und direkter Zugang zu den Podcasts von NDR 90,3 wie Hamburg Heute, Feel Hamburg, das Hafenkonzert und unser Platt-Angebot. Das alles ist in der neu gestalteten NDR Hamburg noch einfacher zu finden.

Menüpunkt Nachrichten:

Übersichtlichere Gestaltung mit großem Foto für die aktuell wichtigste Nachricht aus Hamburg

Artikel mit Links und weiteren Informationen können geteilt werden. Außerdem ist eine größere Schrift einstellbar.

Neuer Audioplayer zum Teilen (erscheint rechts oben beim Abspielen eines Audios, kann durch extra Klick aktiviert werden)

Videoplayer mit Fenster im Fenster-Funktion und Airplay zum streamen auf andere Geräte: Er wird erst sichtbar, wenn der Bildschirm beim Abspielen angeklickt wird.

Bildergalerien werden besser dargestellt

Kurznachrichten erscheinen in einem übersichtlichen Slider

Wetter und Verkehr haben einen eigenem Bereich

Menüpunkt Audio und Video:

Alle Podcasts an einem Ort, Podcasts auf Platt extra

Alle Sendungen und Beiträge Hamburg Journal und Rund um den Michel, dazu Livestreams der täglichen Hamburg Journal Ausgaben um 18 Uhr werktags und um 19.30 Uhr von Montag bis Sonntag

Menüpunkt Kontakt:

Kontaktmöglichkeiten sind besser gegliedert

Hier finden Sie Sprachnachrichten, Messi für Nachrichten ins NDR 90,3 Studio und eine Übersichtsseite für weitere Kontaktmöglichkeiten

Menüpunkt Mitmachen:

Aktuelle Verlosungen

Infos zu Mitmachmöglichkeiten bei Hamburger des Tages, Heller als Heller und Hamburg Quiz

Menüpunkt Menü:

Unter Einstellungen tragen Sie ihre Profildaten ein (für Messi und Verlosungen)

In unserem FAQ gibt es Antworten auf viele Fragen zur NDR Hamburg App. Sollten sie weitere Hilfe benötigen, dann rufen Sie uns gerne über die kostenlose Hotline (08000) 903 903 an. Sie können uns auch eine Mail an app.hh@ndr.de oder über den Messenger der App kontaktieren.

