Stand: 28.06.2022 19:44 Uhr Helmut-Schmidt-Zukunftspreis für Klimaschutzaktivistin aus Uganda

Die Klimaschutzaktivistin Vanessa Nakate aus Uganda hat am Dienstag im Kleinen Saal der Elbphilharmonie den mit 20.000 Euro dotierten Helmut-Schmidt-Zukunftspreis erhalten. Die neue Auszeichnung, die von der Wochenzeitung "Die Zeit", der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und The New Institute erstmals verliehen wird, würdigt innovative Leistungen in den Bereichen Demokratie, Gesellschaft und Technologie. Nakate ist Gründerin der afrikanischen Rise-Up-Bewegung, die mit internationalen Kampagnen auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam macht. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 28.06.2022 19:30