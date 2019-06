Stand: 21.06.2019 06:03 Uhr

Helmut Schmidt: Neue Dauerausstellung geplant

Die Helmut-Schmidt-Stiftung plant eine neue große Dauerausstellung über den früheren Bundeskanzler aus Hamburg. Außerdem wird es ein unterhaltsames Sommerprogramm in den Räumen der Stiftung am Kattrepel geben. Am 1. Juli wird zudem Meik Woyke neuer Geschäftsführer der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung.

Neue Pläne der Helmut-Schmidt-Stiftung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 21.06.2019 06:00 Uhr Autor/in: Kristine Jansen Viele Objekte aus dem Leben Helmut Schmidts: Die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung plant eine neue große Dauerausstellung. Kristine Jansen berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schmidtagspause: Speed-Führung und Schmidts Leibgerichte

Neben dem "Zeit"-Gebäude plant die Stiftung im Juli, August und September die Aktion Schmidtagspause. Es gibt eine 15-minütigen Ausstellungsführung plus Gutschein für das Restaurant gegenüber. Der Kuratoriumsvorsitzende Peer Steinbrück findet das super. Es gibt "Gerichte, die Schmidt gern gegessen hat", zum Beispiel Labskaus. Außerdem wird das Altkanzler Rauchbier serviert.

Dauerausstellung ab November 2020

Schmidt für alle nahbar machen, das will auch die neue Dauerausstellung. Sie ist ab 10. November 2020 zu sehen, dem fünften Todestag des Altkanzlers. Die Kosten für die Ausstellung betragen 750.000 Euro. Nach einem Umbau kommen dann für Schmidt typische Objekte an den Kattrepel, wie der neue Geschäftsführer Meik Woyke erklärt. "Also die Schachtel Reyno, der Schnupftabak Marke 'Gletscherprise', seine Elblotsen-Mütze und einige andere Objekte mehr." Zum Bespiel gleich Dutzende abgewetzte Aktentaschen aus einem langen Kanzlerleben. Und die schwarze Bank mit Tisch aus dem alten Bundestag in Bonn, auf der Helmut Schmidt viele Jahre saß.

Neue Ausstellung zu Helmut Schmidt geplant











Woyke: "Die Ausstellung richtet sich an die Hamburger aber auch an die vielen Touristen und internationalen Gäste der Stadt. Unser Ziel ist es, das gesamte politische Leben und seine biografischen Wurzeln darzustellen." Also es gehe um Schmidt als Barmbeker Jung, als Bundeskanzler und schließlisch als "Zeit"-Herausgeber.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.06.2019 | 07:00 Uhr