Helmut-Schmidt-Forum: Dauerausstellung geplant

Die Ausstellung "100 Jahre in 100 Bildern" im Hamburger Helmut-Schmidt-Forum soll zu einer Dauerausstellung erweitert werden. Das hat die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung am Dienstag in Hamburg angekündigt. Die im Dezember 2018 eröffnete Ausstellung habe bis jetzt mehr als 15.000 Besucher angezogen, sagte Stiftungs-Chef Meik Woyke. Sie soll noch bis Ende März 2020 gezeigt werden, danach wird umgebaut. Die Eröffnung der neuen Dauerausstellung ist für den 10. November 2020 geplant, dem fünften Todestag von Helmut Schmidt (1918-2015).

"Wir bauen kein Museum, sondern ein lebendiges Forum"

"Schmidt selbst hat gesagt: Wir brauchen keine Denkmäler", sagte Meik Woyke, Vorstandschef der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, am Dienstag in Hamburg. "Wir wollen Schmidt nicht in Stein meißeln und in Erinnerungskultur verharren. Deshalb bauen wir auch kein Museum, sondern ein lebendiges Helmut-Schmidt-Forum im Herzen der Stadt." Als Beispiele für Objekte zeigte die Stiftung einen Kalender, den Helmut Schmidt aus Feldpostkarten selbst gestaltete und 1945 seiner Frau Loki zu Weihnachten schenkte, ein Schachbrett, das in Kriegsgefangenschaft entstand, und seinen Dienstausweis.

Dauerausstellung zu Helmut Schmidt geplant NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 17.12.2019 19:00 Uhr Autor/in: Anja Grigoleit Zum fünften Todestag von Helmut Schmidt im November 2020 bekommt Hamburg eine neue Dauerausstellung über den Altbundeskanzler. Anja Grogoleit berichtet.







Das Schmidt-Forum soll zu einem "Schmidt-Kompetenzzentrum" ausgebaut werden, sagte Stiftungs-Vize Hans-Gerhard Husung. Ganz im Sinne des Altkanzlers soll die Erinnerung an ihn vor allem so gepflegt werden, dass man seine Themen in die aktuellen politischen und wissenschaftlichen Debatten einbringen wolle. Grundlage dafür sei das Schmidt-Archiv mit mehr als 3.500 Akten-Ordnern auf 328 Regalmetern, 280 Fotoalben und eine private Bibliothek mit über 2.000 Büchern.

Online-Quiz zum 101. Geburtstag

Anlässlich des 101. Geburtstages von Helmut Schmidt am 23. Dezember dieses Jahres soll es diverse Aktionen geben. Dazu zählt auch ein Online-Quiz. Preise sind eine Elblotsen-Mütze, eine Führung durch das Privathaus von Loki und Helmut Schmidt in Hamburg-Langenhorn und ein Labskaus-Essen mit Kanzler-Rauchbier.

100 Jahre Helmut Schmidt Doku & Reportage - 23.12.2018 23:35 Uhr Autor/in: Jon Mendrala Am 23. Dezember 2018 wäre Helmut Schmidt 100 Jahre alt geworden. Prominente Weggefährten wie Peer Steinbrück, Theo Sommer und Hans-Jochen Vogel erinnern sich an den SPD-Politiker.







