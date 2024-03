Stand: 15.03.2024 13:29 Uhr Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" fährt wieder ab Hamburg

Seit Freitag kann man wieder aus Hamburg mit dem "Halunder Jet" nach Helgoland fahren. Der Katamaran trat am Freitagmorgen die erste Fahrt von Hamburg ais über Cuxhaven der Saison an. An Bord: Rund 300 Fahrgäste. Der "Halunder Jet" fährt bis Anfang November täglich von Hamburg aus zum Roten Felsen in der Nordsee.

