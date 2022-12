Stand: 17.12.2022 08:22 Uhr Heizung in Hochhaus in Horn abgerissen

Die Hamburger Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Einsatz in Horn ausgerückt. In einem zwölfstöckigen Hochhaus in der Steinfeldstraße war eine Heizung abgerissen. Das ausgetretene Wasser und der Wasserdampf verteilten sich von der sechsten bis in die vierte Etage. Die Einsatzkräfte waren mehrere Stunden vor Ort - unter anderem mit Abziehern und Wassersaugern. Die Heizung im Haus wurde komplett abgestellt. Auch der Fahrstuhl wurde außer Betrieb genommen.

