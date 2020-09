Stand: 14.09.2020 18:57 Uhr - NDR 90,3

Heizpilze: Fegebank für Ausnahmeregelung

Hamburgs Gastronomie-Treibende sollen während der Corona-Pandemie ausnahmsweise wieder Heizpilze aufstellen dürfen - das will Bezirkssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) durchsetzen. Nach der Krise sollen die klimaschädlichen Wärmespender dafür dann aber endgültig aus dem Stadtbild verschwinden.

Heizstrahler oder Klimaschutz

Bei der Debatte um die Heizpilze dürften nicht das derzeitige Leid der Gastronomen und die Klimakrise gegeneinander ausgespielt werden, sagt Katharina Fegebank im Gespräch mit NDR 90,3. Weil Heizstrahler regelrechte Energiefresser sind und bei Gasbetrieb auch reichlich CO2 ausstoßen, werden sie auf öffentlichen Flächen der Stadt schon lange nicht mehr erlaubt.

Fegebank will Ausnahmeregelung durchsetzen

Während der Pandemie sollte Hamburg den Gastronominnen und Gastronomen aber die Möglichkeit geben sie zu nutzen, sagt die grüne Senatorin, damit sie auch im Winter ihre Außengastronomie offenhalten können. Die Bezirksversammlungen in Wandsbek und Nord hatten sich auf Bestreben der Grünen deutlich gegen Heizpilze ausgesprochen. Fegebank will jetzt aber eine Ausnahmeregelung für die ganze Stadt durchsetzen. Sie kommt den Parteikolleginnen und -kollegen dafür an anderer Stelle entgegen: Nach der Corona-Pandemie sollten die Heizpilze überall in Hamburg offiziell verboten werden, so die Bezirkssenatorin. Auch auf privaten Flächen.

Umweltsenator: Heizpilze für eine Übergangszeit erlauben

Am Sonntag hatte auch Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) erklärt, er könne sich vorstellen, Heizpilze für eine Übergangszeit zu gestatten. "Klimapolitisch wäre das nicht wünschenswert, aber man muss mit den realen Gegebenheiten umgehen und ich könnte es für eine Übergangszeit akzeptieren", sagte er dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen.

