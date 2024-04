Stand: 25.04.2024 11:14 Uhr Heizöl-Tank in Wilhelmsburg ausgelaufen

Die Hamburger Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem größeren Einsatz in Wilhelmsburg ausgerückt. Auf einem Betriebsgelände am Neuhöfer Damm ist ein Heizöl-Tank ausgelaufen. Laut Umweltbehörde hatten Arbeiter den rund 10.000 Liter fassenden Tank am Mittwochabend gefüllt. Als sie am Donnerstagmorgen zur Arbeit kamen und den Tank überprüften, war er leer. Der Treibstoff lief unter anderem in den benachbarten Kanal Reiherstieg. Dieser wurde für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Feuerwehr legte Sperren aus, damit das Öl sich nicht weiter ausbreitet.

