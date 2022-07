Heizen mit Erdwärme: In Wilhelmsburg wird jetzt tief gebohrt Stand: 27.01.2022 17:45 Uhr Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg haben am Donnerstag Bohrungen zur Förderung von Erdwärme begonnen. Es ist der erste Schritt zur Errichtung einer Geothermie-Anlage.

Dabei soll aus rund 3.500 Metern Tiefe 130 Grad heißes Wasser an die Oberfläche geholt werden. Dort soll Energie mithilfe eines Wärmetauschers in die Haushalte gelangen. Das abgekühlte Wasser wird zurück in die Erde geleitet. Rund 5.000 Wohnungen, die im Spreehafenviertel, im Elbinselquartier sowie im Wilhelmsburger Rathausviertel entstehen, könnten so mit Wärme versorgt werden.

Erdwärme steht rund um die Uhr zur Verfügung

"Das ist umweltschonend und preiswert", sagte Umweltstaatsrat Michael Pollmann am Donnerstag. Im Gegensatz zu Sonnen- und Windenergie stehe die Erdwärme rund um die Uhr und wetterunabhängig zur Verfügung. Michael Prinz, Chef der Hamburger Energiewerke, sprach von einem "Meileinstein für nachhaltige Wärmeversorgung".

Ab 2024 soll Anlage Wärme liefern

Die Geothermie-Anlage soll ab 2024 "grüne" Wärme liefern und damit einen Beitrag zum Hamburger Ausstieg aus der fossilen Wärmeversorgung leisten. Sie soll rund 7.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. In vier Schritten werden die Bohrarbeiten bis August vorangetrieben. Das Projekt, das der Bund mit 22,5 Millionen Euro fördert, soll Vorbild für andere Städte und Gemeinden in Norddeutschland sein. Die Geothermie-Anlage ist Herzstück des Projekts "IW3 - Integrierte Wärmewende Wilhelmsburg".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.01.2022 | 19:00 Uhr