Stand: 04.01.2025 07:26 Uhr Heinrich-Hertz-Schule: Feuerwehr löscht Brand in Klassenraum

In der Heinrich-Hertz-Schule im Hamburger Stadtteil Winterhude hat in der Nacht zum Sonnabend ein Klassenraum gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und musste das am Stadtpark gelegene Gebäude anschließend belüften. Die Brandursache ist noch unklar.

