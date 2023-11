Stand: 22.11.2023 06:30 Uhr Heimniederlage für Hamburg Towers im Eurocup

Im Basketball-Eurocup haben die Hamburg Towers am Dienstagabend die nächste Heimniederlage kassiert. Gegen die Mannschaft aus Vilnius in Litauen verloren die Hamburger in der Inselparkhalle mit 71:84. Für die Towers war es schon die vierte Heimpleite in diesem Wettbewerb und die siebte Niederlage im achten Spiel. Ihr bester Werfer war Mark Hughes mit 14 Punkten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.11.2023 | 06:30 Uhr