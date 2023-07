Stand: 18.07.2023 17:44 Uhr Heimkosten für Pflegebedürftige deutlich gestiegen

In Hamburg steigen die Kosten für Pflegebedürftige in Heimen - das hat der Verband der Ersatzkassen ausgewertet. Demnach müssen Pflegebedürftige und Angehörige hier in Hamburg im Schnitt mehr als 2.400 Euro pro Monat selbst zahlen. Das sind rund 250 Euro mehr als vor einem Jahr. Vor allem die inzwischen geltende Tarifpflicht für das Personal schlägt sich bei den Kosten nieder.

