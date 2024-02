Stand: 01.02.2024 18:34 Uhr Heimfeld: Weltkriegsbombe soll entschärft werden

Bei Bauarbeiten ist am Donnerstag in Heimfeld eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst hat einen Sperradius von 300 Metern festgelegt. Nach bisherigen Angaben sind keine Wohngebäude betroffen. Gesperrt werden aber die Moorburger Straße und die anliegenden Wasserflächen. In Kürze soll mit der Entschärfung begonnen werden.

