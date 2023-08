Stand: 30.08.2023 21:54 Uhr Heimfeld: Vollsperrung der A7 Richtung Norden nach Lkw-Brand

Die Autobahn 7 wurde am Mittwochabend aufgrund eines Lkw-Brandes in Richtung Norden zwischen Marmstorf und Heimfeld voll gesperrt. In Höhe Heimfeld hatte die Zugmaschine des Lastwagens plötzlich Feuer gefangen, der Fahrer blieb unverletzt. Dann griffen die Flammen auf die Ladung über. Der Lkw hatte gepresste Müllballen geladen. Auch die A261 ab Tötensen wurde deshalb gesperrt. Eine Umleitung wurde über die B75, Ehestorf und die B73 eingerichtet.

