Stand: 02.08.2023 19:18 Uhr Heimfeld: Fünf Verletzte nach Fettbrand in Imbiss

In einem Imbiss in Hamburg-Heimfeld hat es am Dienstagabend einen sogenannten Fettbrand gegeben. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu den Flammen in einem Schnellrestaurant. Da sich das Feuer schnell über die Lüftungsrohre ausbreitete, musste das gesamte Mehrfamilienhaus an der Heimfelder Straße evakuiert werden. Von den fünf leicht verletzten Personen wurden ein Vater und seine beiden Kinder wegen Rauchgasvergiftung und Kreislaufschwäche ins Krankenhaus gebracht.

