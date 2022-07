Stand: 30.07.2022 07:12 Uhr Heimfeld: Einsatz wegen grillenden Bauarbeitern

Eine Grillpause von Bauarbeitern hat in Heimfeld einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Die vier Männer hatten den Grill am Freitagnachmittag in einer Wohnung angeheizt, die sie eigentlich renovieren sollten. Nachbarn hatten sich wegen Rauchs beschwert. Vor Ort schlug dann auch ein CO2-Warnmelder der Beamten an - verletzt wurde aber niemand. Als die Männer überprüft wurden kam heraus, dass einer von ihnen illegal in Deutschland ist - er wurde festgenommen. | Sendedatum NDR 90,3: 30.07.2022 07:00

