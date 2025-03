Stand: 05.03.2025 18:24 Uhr Heimfeld: Blindgänger entschärft

Bei Bauarbeiten in Hamburg-Heimfeld ist am Mittwoch ein Blindgänger gefunden worden. Die 115 kg-Bombe aus dem 2. Weltkrieg wurde am Abend vom Kampfmittelräumdienst erfolgreich entschärft. Zuvor hatte die Feuerwehr eine Sperrzone in dem Industriegebiet nahe der Holborn Raffinerie eingerichtet.

