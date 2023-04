Heidefriedhof: Bestattung von Mensch und Haustier möglich Stand: 17.04.2023 13:53 Uhr Auf dem Heidefriedhof im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek können jetzt Mensch und Tier gemeinsam bestattet werden. Es ist erst der zweite Hamburger Friedhof, auf dem das möglich ist.

Auf dem Ohlsdorfer Friedhof können sich Menschen bereits seit drei Jahren direkt neben ihrem Haustier bestatten lassen. Und künftig geht das auch im Süden Hamburgs. Der Heidefriedhof in Neugraben-Fischbek bietet dafür ein Grabfeld in Rasenlage an. Es liegt idyllisch auf einer Anhöhe. Dort ist Platz für 49 Grabstätten, wo Menschen und Tiere im selben Grab bestattet werden können.

AUDIO: Bestattung von Mensch und Haustier auf dem Heidefriedhof (2 Min) Bestattung von Mensch und Haustier auf dem Heidefriedhof (2 Min)

Tiere gelten als "Grabbeigabe"

Für diese Form der letzten Ruhestätte war 2019 das Hamburger Bestattungsgesetz geändert worden. Wer sich dafür entscheidet, wählt zunächst eine Grabstelle aus. Diese bietet Platz für bis zu acht Urnen, falls es mehrere Haustiere gibt. Die Kosten liegen bei 1.400 Euro. Die Tiere - ob Hund, Katze oder Kanarienvogel - gelten als "Grabbeigabe" und müssen vor der Beisetzung in einem Tierkrematorium eingeäschert werden.

Ähnliches Angebot in Ohlsdorf bislang gut angenommen

Auf dem Ohlsdorfer Friedhof werde das Angebot schon gut angenommen, sagte Lutz Rehkopf, Sprecher des Parkfriedhofs NDR 90,3. Es gibt dort 158 Gräber für Särge und Urnen. 43 davon sind bislang vergeben. In Neugraben-Fischbek sind aber ausschließlich Urnengräber möglich.

