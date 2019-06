Stand: 10.06.2019 16:21 Uhr

Havarie der "No.5 Elbe": Frachter fuhr korrekt

Zwei Tage nach der Havarie des Lotsenschoners "No.5 Elbe" ist die genaue Unglücksursache noch nicht bekannt. Aber eines steht jetzt schon fest: Das Containerschiff, das in Richtung Elbmündung unterwegs war, fuhr korrekt auf der rechten, nördlichen Fahrwasserseite - diese ersten Ermittlungsergebnisse hat die Wasserschutzpolizei am Montag mitgeteilt. Auf der Brücke des 141 Meter langen Frachters soll zudem ein Lotse gewesen sein. Am Lotsenschoner haben am Montag indes die Vorbereitungen für die Bergung begonnen.

Traditionssegler kreuzte gegen den Wind

Der historische Schoner war am Sonnabend auf Höhe Stadersand mit dem Containerschiff kollidiert und später gesunken. Sechs Erwachsene und zwei Kinder wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei war der Traditionssegler auf dem Weg nach Hamburg und kreuzte gegen den Wind.

Der Zusammenstoß der "No.5 Elbe" mit der "Astrosprinter"











Warnungen über Funk

Der Kapitän, ein pensionierter Elblotse, fuhr aber schon vor der Kollision offenbar auffällige Manöver: Über Funk sollen andere Schiffe vor dem kreuzenden Segler gewarnt haben, wie NDR 90,3 berichtete. Ob die Schiffsführung des Segelschiffes die Funksprüche gehört und - wenn ja - warum sie nicht reagiert habe, müsse noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Das Funkgerät an Bord der "No.5 Elbe" war intakt: Nach der Kollision setzte der Kapitän laut Polizei einen "Mayday"-Spruch ab.

Erste Ermittlungsergebnisse zur Havarie der "No.5 Elbe" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 10.06.2019 16:00 Uhr Autor/in: Werner Pfeifer Nach der Kollision der "No.5 Elbe" mit einem Containerschiff hat die Wasserschutzpolizei erste Ermittlungsergebnisse mitgeteilt. Demnach hat sich das Containerschiff korrekt verhalten, wie Werner Pfeifer berichtet.







2 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wende führte Segler vor den Bug des Frachters

Zum Unglückszeitpunkt sei die "No.5 Elbe" bis an den nördlichen Rand des Fahrwassers gefahren und habe eine Wende gemacht, erklärte die Polizei. Diese habe das 37 Meter lange Schiff direkt vor den Bug des Containerfrachters geführt. Nach den Seeschifffahrtsregeln hat aber die durchgehende Schifffahrt auf der Elbe Vorfahrt vor kreuzenden Schiffen. Das Segelschiff, so sagten Experten zu NDR 90,3, hätte die Wende früher ausführen müssen, um einen sicheren Abstand zum Containerschiff einzuhalten.

Crew hatte Gäste vor dem Zusammenstoß am Heck versammelt

Zur Zeit des Unfalls waren nach Angaben der Polizei bei einer Gästefahrt 43 Menschen an Bord, darunter 14 Besatzungsmitglieder. Die Crew hatte den Zusammenstoß nach Informationen von NDR 90,3 kurz zuvor kommen sehen, alle Gäste an Bord am Heck des Schiffes versammelt und so möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Bergung wird vorbereitet

Der Segler war noch während des Sinkens abgeschleppt worden und liegt nun im Mündungsbereich des Flusses Schwinge auf Grund. Am Montag haben nun die Vorbereitungen für die Bergung begonnen. Zunächst soll das Rigg mit Masten, Wanten und Segeln abgebaut werden, wie NDR 90,3 berichtete.

Lässt sich die "No. 5 Elbe" retten? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.06.2019 13:25 Uhr Nach der Havarie des Lotsenschoners "No. 5 Elbe" sind am Sonntag einige Menschen nach Stadersand gekommen. Das Schiff liegt dort auf Grund. Die Menschen sind bestürzt, wie Karsten Sekund berichtet.







4,48 bei 25 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Chaos aus Leinen und Segeln

Bei Niedrigwasser ragt die Steuerbordseite des Lotsenschoners vor Stadersand aus dem Wasser. Fachleute haben damit begonnen, das Chaos aus Leinen und Segeln zu ordnen. Auch der obere Teil des vorderen Mastes ist abgebrochen. Nachdem das Durcheinander aufgeräumt ist, können Taucher leichter an das Unterwasserschiff des Lotsenschoners kommen. Sie sollen herausfinden, welche Schäden das Schiff beim Zusammenstoß mit dem Frachter "Astrosprinter" genommen hat. Möglicherweise sind lediglich einzelne Planken und Spanten eingedrückt, so die Hoffnung der Stiftung Hamburg Maritim, der der Lotsenschoner gehört. Wie genau das Schiff geborgen werden kann, steht noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Stiftung.

Traditionssegler erst kürzlich restauriert

Die Feuerwehr hatte das Denkmalschiff bereits am Sonnabend mit Stahlseilen an Land gesichert. Noch ist unklar, wie es mit der "No.5 Elbe" weitergehen soll - und ob sie sogar wieder flottgemacht werden kann. Der Lotsenschoner war gerade erst für rund 1,5 Millionen Euro aufwendig saniert worden und Ende Mai nach Hamburg zurückgekehrt.

Besucher erschüttert

Am Sonntag und Montag besuchten viele Menschen aus der Umgebung das havarierte Schiff, wie NDR 90,3 Stadtreporter Karsten Sekund berichtete. Viele seien erschüttert bei dem Anblick des Lotsenschoners. Mitglieder des Freundeskreises zum Erhalt des Lotsenschoners sehen Chancen auf den Erhalt des Schiffes.

Havarie der "No.5 Elbe": Nur noch die Masten über Wasser













Schiff mit bewegter Geschichte

Der Lotsenschoner "No. 5 Elbe" hat eine äußerst bewegte und bewegende Geschichte. Gebaut 1883 bei der Stülcken-Werft in Hamburg, diente das Schiff mehrere Jahrzehnte dazu, Lotsen in der Nordsee an Bord der einlaufenden Schiffe zu bringen - und wieder zurück. Nach der Außerdienststellung wurde die "No. 5 Elbe" in den 1920er-Jahren in die USA verkauft, diente dem Autor und Abenteurer Warwick Tompkins und seiner Familie als schwimmendes Zuhause. Seit 2002 war der Lotsenschoner wieder in Deutschland und nahm bei Tagestörns auch Gäste mit an Bord.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.06.2019 | 16:00 Uhr