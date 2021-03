Havarie der "Ever Given" sorgt für Probleme in Hamburg Stand: 26.03.2021 07:00 Uhr Die Havarie im Suezkanal wird voraussichtlich in der Woche nach Ostern zu weniger Umschlag im Hamburger Hafen führen. Die Hafenwirtschaft fürchtet, dass bei einer längeren Blockade des Kanals auch Industriebetriebe zeitweise stillgelegt werden müssen.

Mehr als 150 Schiffe stauen sich inzwischen vor dem Suezkanal, die Fahrpläne auf der Haupthandelsroute von Europa nach Südostasien kommen bereits durcheinander. Das Mega-Containerschiff "Ever Given", das im Suezkanal festsitzt, sollte ursprünglich am 8. April in Hamburg festmachen.

Extra-Schichten wohl notwendig

Angela Titzrath, die Chefin des Hafenbetreibers HHLA, hofft, dass es nicht zu langfristigen Störungen im Kanal kommt. Sie räumt aber ein, dass bereits seit Anfang des Jahres viele Schiffe unpünktlich sind. Gunther Bonz, Chef des Unternehmensverbands Hafen Hamburg sagt, um den Stau wieder aufzuholen, seien wahrscheinlich zusätzliche Schichten notwendig. Noch ist unklar, wann die "Ever Given" im Suezkanal mit Baggern und Schleppern befreit werden kann.

Kein Einlaufen mehr in europäische Häfen?

Nach Informationen von NDR 90,3 wird auf EU-Ebene bereits darüber diskutiert, ob man dem Schiff künftig verweigern kann, einen Hafen in Europa anzulaufen. Der Hauptgrund: Es ist bereits das zweite Mal, dass die "Ever Given" aufgrund von technischen Problemen havariert ist. 2019 hatte sie den Anleger "Blankenese" gerammt.

Schiff wird manövrierunfähig

Die 2018 gebaute "Ever Given" ist 400 Meter lang und 59 Meter breit. Sie fährt unter der Flagge Panamas und wird von einer Tochtergesellschaft der Hamburger Reederei Bernhard Schulte gemanaget. Das Schiff war in der Nacht zum 24. März im Suezkanal in einem Sandsturm vom Kurs abgekommen und auf Grund gelaufen. Es kam aus China und war auf dem Weg nach Rotterdam in den Niederlanden.

