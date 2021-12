Hauswand in Ottensen eingestürzt Stand: 02.12.2021 10:51 Uhr Großeinsatz für Rettungskräfte in Hamburg-Ottensen: Die Hauswand eines mehrstöckigen Gebäudes ist am Donnerstag auf mehrere Autos gestürzt.

Laut Polizei hatte es eine Verpuffung in einer Wohnung in der Winterstraße / Ecke Braunschweiger Straße gegeben. In den oberen zwei Etagen des dreigeschossigen Hauses wurde die Fassade komplett zerstört. Ein Mensch wurde offenbar schwer verletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, um den Bahnhof Altona herum gibt es Straßensperrungen.

Ein Auto wurde unter den Trümmern verschüttet. Weitere Einzelheiten folgen in Kürze.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.12.2021 | 11:00 Uhr