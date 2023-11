Stand: 26.11.2023 18:23 Uhr Haushaltsnotlage des Bundes: Handelskammer sorgt sich um Projekte in Hamburg

Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat sich die Handelskammer besorgt über mögliche Folgen für die Hamburger Wirtschaft geäußert. "Wegweisende Hamburger Projekte im Bereich Wasserstoff und Energiespeicherung drohen nun verzögert zu werden oder ganz zu scheitern", sagte Hauptgeschäftsführer Malte Heyne am Sonntag. Der Richterspruch habe deutlich gemacht, dass die Bundesregierung Prioritäten setzen müsse, so Heyne. Im Fokus müssten Investitionen stehen. Die Unternehmen bräuchten so schnell wie möglich Klarheit, damit sie investieren könnten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 26.11.2023 | 19:30 Uhr