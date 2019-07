Stand: 10.07.2019 07:54 Uhr

Hausbesuche für Senioren: Positives Fazit

Seit Herbst 2018 bekommen Rentner in einzelnen Bezirken Post von der Gesundheitsbehörde: Ihnen wird ein Termin für einen Hausbesuch angeboten, bei dem sie sich beraten lassen und über Hilfen informieren können. 2.800 Menschen in Eimsbüttel und 1.700 in Harburg sind inzwischen zu ihrem 80. Geburtstag schon angeschrieben worden. Und die Resonanz ist - laut Gesundheitsbehörde - ziemlich gut.

Viele haben Interesse an Beratung

Immerhin ein Drittel der Empfänger solcher Briefe hatte den Angaben zufolge Interesse an dem Gespräch - mehr als die Behörde von Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) erwartet hatte. Vor verschlossenen Türen stehe der Besuchsdienst nur sehr selten. Wer kein Interesse an dem Beratungstermin habe, würde vorher absagen, so die Erfahrungen nach knapp einem Jahr. Und: In rund 50 Fällen sei den Rentnern konkret geholfen worden.

Noch in diesem Jahr soll das Projekt auf die ganze Stadt ausgeweitet werden. Bei seinem Jahrestreffen will sich auch der Landesseniorenbeirat über den Hamburger Hausbesuch informieren.

