Stand: 02.06.2023 17:08 Uhr "Haus der Bürgerschaft": AfD kritisiert zu hohe Kosten

Die AfD kritisiert die Kosten für das geplante "Haus der Bürgerschaft" am Alten Wall. Dort sollen ab 2025 die Bürgerschaftsverwaltung sowie die Fraktionen untergebracht werden - für mehr als 350.000 Euro pro Monat. Bislang sind sie über mehrere Standorte verteilt. Die AfD beklagt in diesem Zusammenhang eine Mietsteigerung von mehr als 85 Prozent im Vergleich zu den jetzigen Verträgen. Sie fordert eine günstigere Alternative. Die Bürgerschaftskanzlei weist die Kritik zurück. Die Quadratmeterpreise für das Bürogebäude am Alten Wall lägen deutlich unter denen vergleichbarer Objekte in der Innenstadt.

