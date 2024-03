Stand: 15.03.2024 20:56 Uhr Hauptsaison im Hamburger Tierpark Hagenbeck startet

Im Tierpark Hagenbeck startet am Sonnabend die Hauptsaison 2024 mit langen Öffnungszeiten und vielen Veranstaltungen. Am Freitag wurden bereits einige Tiere zurück in ihre Außengehege rausgelassen - darunter Pelikane, Flamingos und Bären. Neun verschiedene Schaufütterungen pro Tag erwarten die Besucherinnen und Besucher. Von 9 bis 18 Uhr öffnet der Tierpark nun täglich seine Tore.

