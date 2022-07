Stand: 26.07.2022 14:04 Uhr Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchter Dieb gefasst

Die Hamburger Polizei hat am Montagmittag in einer Drogerie im Hauptbahnhof einen stark betrunkenen Mann gefasst, der offensichtlich kleine Weinflaschen stehlen wollte. Der Ladendetektiv hatte beobachtet, wie der 34-Jährige die Waren eingesteckt hatte, ohne zu bezahlen. Daraufhin hielt er den Mann fest, bis die Bundespolizei eintraf. Ein Atomalkoholtest ergab 3,8 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nach mehreren Diebstählen per Haftbefehl gesucht wurde. Er kam ins Untersuchungsgefängnis. | Sendedatum NDR 90,3: 26.07.2022 14:00

