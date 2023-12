Stand: 30.12.2023 10:25 Uhr Hauptbahnhof: Mann von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall am Hauptbahnhof in Hamburg: Auf dem Glockengießerwall ist am Sonnabend gegen 3.30 Uhr ein Mann von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 29-Jährige wollte Richtung Innenstadt und war laut Polizei in Höhe einer Ampel über die Straße gegangen. Zunächst hieß es, er sei wohl bei Rot über die Ampel gegangen - inzwischen heißt es, sie sei ausgeschaltet gewesen.

