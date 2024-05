Stand: 04.05.2024 18:17 Uhr Hauptbahnhof: Mann mit Messer verletzt

Ein Mann ist am Sonnabendnachmittag nahe der Drogenberatungsstelle Drop Inn in der Nähe des Hauptbahnhofs mit Schnittwunden aufgefunden worden. Ein Notarzt versorgte das Opfer vor Ort, dann kam der Mann in ein Krankenhaus. Laut Polizei sind die Verletzungen nur oberflächlich. Wieso der Mann attackiert wurde, ist zurzeit noch unklar. Der Täter ist flüchtig.

