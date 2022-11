Stand: 01.11.2022 19:18 Uhr Hauptbahnhof: 85-Jähriger stürzt aufs Gleis

Am Hauptbahnhof ist am Dienstag ein Mann aus dem Gleisbett gerettet worden. Der 85-Jährige wartete in Begleitung seiner Frau am Bahnsteig. Vermutlich aus medizinischen Gründen verlor er das Gleichgewicht und stürzte in den Gleisbereich. Andere Reisende setzten einen Notruf ab. Ein 23-Jähriger rettete den Gestürzten, nachdem er sich versichert hatte, dass kein Zug einfuhr. Durch den Notruf war auch der Lokführer des einfahrenden ICE informiert worden. Der Zug konnte rechtzeitig vor Einfahrt in den Bahnhof stoppen.

