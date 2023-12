Hat MSC genügend HHLA-Aktien kaufen können? Vorläufige Bilanz erwartet Stand: 12.12.2023 06:58 Uhr Drei Monate ist es her, dass der Senat die Pläne für den geplanten Teilverkauf der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) an die Schweizer Reederei MSC öffentlich gemacht hat. Heute wird nun vorläufige Bilanz gezogen, ob MSC genügend HHLA-Aktien aufkaufen konnte.

Kommt die Reederei zusammen mit der Stadt auf mindestens 90 Prozent, dann könnten die übrigen Aktionärinnen und Aktionäre aus dem Unternehmen gedrängt werden - mit einem sogenannten squeeze out. Bis Ende November verfügten Hamburg und MSC zusammen bereits über gut 86 Prozent der HHLA-Aktien. Seitdem hat sich MSC nicht mehr dazu geäußert, wie viele Anteilseigner das Übernahmeangebot abgenommen haben. Aber schaut man sich an, was Untergesellschaften von MSC auf dem freien Aktienmarkt in den vergangenen Tagen aufgekauft haben, dann kommt man alleine dadurch schon mal auf rund 88,5 Prozent. Und dabei fällt auf: Viele Aktionärinnen und Aktionäre haben nicht direkt an MSC verkauft und dafür sogar in Kauf genommen, dass sie weniger für ihre Aktien bekommen.

Es könnte Klagen geben

Heute nun also wird Bilanz gezogen. Und danach dürfte sich entscheiden, wie schnell die übrigen Aktionärinnen und Aktionäre ein Abfindungsangebot bekommen. Das kann sowohl höher als auch niedriger liegen als jetzt. Klar scheint aber auch: So entschieden sich einige Aktionärinnen und Aktionäre sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen den Deal ausgesprochen haben, muss man mit Klagen rechnen.

