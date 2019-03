Stand: 05.03.2019 07:11 Uhr

Hasskriminalität meist fremdenfeindlich motiviert

Seit dem vergangenen Juli erheben die Staatsanwaltschaften bundeseinheitlich Daten zur Hasskriminalität - so auch Hamburg. Die Justizbehörde hat nun erstmals Bilanz gezogen. Danach wurden 77 Ermittlungsverfahren eröffnet. Die meisten waren demnach fremdenfeindlich (44) oder antisemitisch (24) motiviert. Mit Hasskriminalität werden Straftaten bezeichnet, die auf Vorurteilen gegen andere soziale Gruppen beruhen.

Erste Zahlen zur Hasskriminalität NDR 90,3 - 05.03.2019 06:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Erste Erhebungen der Hamburger Staatsanwaltschaft zeigen, dass der Großteil der Taten im Bereich Hasskriminalität fremdenfeindlich und antisemitisch sind.







Oft fremdenfeindliche Motive

Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) sagte im Gespräch mit NDR 90,3, ziemlich genau die Hälfte der Taten sei über das Internet begangen worden, die andere Hälfte außerhalb des Netzes. Jetzt gehe es darum, auch längerfristig Entwicklungen festzustellen, so Steffen. Eine Auffälligkeit sei etwa, dass bei vielen Straftaten eine fremdenfeindliche oder antisemitische Motivation im Vordergrund stehe. Dieser Tatsache müsse man möglicherweise breiter begegnen.

Neue Entwicklungen erkennen

"Sexuelle Identität, christenfeindlich, behindertenfeindlich spielen als Motivationen in der Statistik dagegen nicht so eine starke Rolle", so der Justizsenator. Außerdem müsse beobachtet werden, ob bestimmte Gruppen häufiger Opfer von Straftaten seien. Gegebenenfalls wäre es in der Folge nötig, dass Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit nachjustierten. Die neuen Zahlen dienten insofern also auch als Korrektiv, sagte Steffen.

