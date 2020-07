Stand: 07.07.2020 12:35 Uhr - Hamburg Journal

Hasskriminalität: 50 neue Stellen für Polizei Hamburg?

Polizei und Staatsanwaltschaft in Hamburg rechnen bei der Bearbeitung von Straftaten nach dem geplanten Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz mit zahlreichen zusätzlichen Planstellen. Das Landeskriminalamt (LKA) geht von mehr als 50 Polizistinnen und Polizisten sowie Polizeiangestellten aus. Das geht aus internen Papieren der Polizei hervor, die dem NDR Hamburg Journal vorliegen. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg rechnet demnach mit fünf bis sechs zusätzlichen Ermittlerinnen und Ermittlern, die die Fälle bearbeiten müssten.

Gesetz gegen Hasskriminalität: "Wahnsinnig aufwendig" Hamburg Journal - 07.07.2020 19:30 Uhr Was kommt mit dem Gesetz gegen Hasskriminalität auf die Stadt Hamburg zu? Jan Reinecke vom Bund deutscher Kriminalbeamter und Justizsenatorin Anna Gallina im Interview.







Bis zu 4.000 zusätzliche Straftaten in Hamburg

Der ehemalige Justiz- und amtierende Innensenator Andy Grote (SPD) hatte das geplante Gesetz begrüßt. Demnach müssen soziale Medien künftig bei Androhung, Billigung oder Aufruf zu Straftaten, Volksverhetzung, Bedrohung oder auch nur Beleidigung die entsprechenden Postings nicht nur löschen, sondern diese in einem automatisierten Verfahren inklusive IP-Nummer und Account-Name an das Bundeskriminalamt (BKA) melden. Das BKA meldet die Fälle dann an die jeweils zuständigen Landeskriminalämter weiter. Das LKA Hamburg rechnet nach NDR Informationen mit bis zu 4.000 zusätzlichen Straftaten jährlich. Außerdem kommen nach internen Berechnungen Kosten von jährlich vier Millionen Euro dazu, plus einmalig 15 Millionen Euro für die Anschaffung moderner IT-Ausrüstung.

Innenbehörde verweist auf Koalitionsvertrag

Ein Interview lehnte Grote aus Termingründen ab. Sein Sprecher äußerte sich in einer E-Mail, in der er Bezug auf den Koalitionsvertrag nimmt. "Für die Bekämpfung von Hasskriminalität werden zusätzliche Stellen bei der Polizei geschaffen. Das ist auch so im neuen Koalitionsvertrag festgehalten", heißt es darin. "Wir wollen die Strafverfolgungsbehörden in die Lage versetzen, Hasskriminalität effektiv zu bekämpfen." Mit einer neuen Sonderabteilung bei der Staatsanwaltschaft sowie einer entsprechenden personellen Verstärkung der polizeilichen Ermittlungskapaziäten werde so der Kampf gegen Hass und Hetze im Internet verstärkt, so der Sprecher. Die Hamburger Polizei lehnte ein Interview mit Verweis auf die Zuständigkeit der Innenbehörde ab.

Wie viele neue Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Justizbehörde vom Finanzsenator genehmigt werden, konnte die neue Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) dem Hamburg Journal noch nicht konkret sagen. Im Interview betont sie die Bedeutung der Bekämpfung der Hasskriminalität. Daher sei eine Aufstockung des Personals selbstverständlich notwendig.

BdK: Gesetz sorge für Tausende Hausdurchsuchungen

Aufgrund des Legalitätsprinzips sind Strafverfolger verpflichtet, allen Straftaten nachzugehen. In diesem Fall bekommen sie über die sozialen Medien in der Regel allerdings lediglich die jeweilige Hassbotschaft und eine IP-Adresse geliefert, dessen Anschlussinhaber oder -inhaberin dann ermittelt werden muss. Für jedes einzelne Verfahren müsse dann eine Durchsuchung stattfinden, betonte der Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK). Das seien in Hamburg womöglich jedes Jahr Tausende Hausdurchsuchungen. Vor Ort müssten dann alle Computer und Speichermedien des Haushaltes beschlagnahmt werden. Derzeit dauere es in Hamburg durchschnittlich neun Monate, bis Betroffene ihre Computer oder Handys zurückbekommen, so der BdK. Die Polizei sei derzeit weder technisch noch personell in der Lage, das zu erwartende Fallaufkommen zu bewältigen.

Bundestag hatte Neuregelungen zugestimmt

Der Bundesrat hatte das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität am vergangenen Freitag beschlossen. Bereits Mitte Juni hatte der Bundestag den Neuregelungen zugestimmt. Der Gesetzentwurf setzt das Maßnahmenpaket um, das die Bundesregierung am 30. Oktober 2019 nach dem rechtsterroristischen Anschlag auf die Jüdische Gemeinde in Halle beschlossen hatte.

