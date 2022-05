Stand: 12.05.2022 15:23 Uhr Harvestehude: Polizei fasst Bank-Einbrecher

In Harvestehude hat die Polizei einen Bank-Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der 37-Jährige hatte in der Nacht zu Donnerstag die Glastür einer Bank-Filiale an der Isestraße aufgebrochen und so den Alarm ausgelöst. Polizisten konnten noch beobachten, wie der Täter Schränke durchwühlte. Sie umstellten das Gebäude und konnten den Mann festnehmen. | Sendedatum NDR 90,3: 12.05.2022 14:00

