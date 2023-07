Harry Potter: Theater-Tickets und Buch-Sonderausgabe gewinnen Stand: 28.07.2023 12:00 Uhr Mit der NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal können Sie Tickets für eine Vorstellung des Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" und zusätzlich jeweils eine Harry-Potter-Gesamtausgabe in Sonderedition gewinnen.

Vor 25 Jahren ist "Harry Potter" erstmals in deutscher Sprache erschienen. Eine einzigartige Erfolgsgeschichte nahm ihren Anfang. Seitdem begleiten immer mehr Menschen Harry, Ron und Hermine auf ihren Abenteuern in Hogwarts und erleben mit ihnen Freud und Leid - in den Büchern und unter anderem auch im Theater.

"Harry Potter und das verwunschene Kind" als Theaterstück

Seit fast zwei Jahren wird die Geschichte rund um den inzwischen erwachsenen Harry Potter in Hamburg im Mehr! Theater aufgeführt. Die ehemals zweiteilige Aufführung wurde eingekürzt, ohne an Magie verloren zu haben und verzaubert das Publikum weiterhin.

Sonderedition von "Harry Potter" erscheint

Zum 25-jährigen Jubiläum erscheint nun im Carlsen Verlag die erste und weltweit einzige Harry-Potter-Gesamtausgabe. Der prachtvoll ausgestattete Band enthält alle sieben Harry-Potter-Bücher ungekürzt auf Dünndruckpapier und ist hochwertig veredelt mit Bronzeprägung und zwei Lesebändchen.

Tickets und Harry-Potter-Gesamtausgabe gewinnen

Wollen Sie sich von dem effektreichen Theater-Erlebnis verzaubern lassen und eine der zweieinhalb Kilogramm schweren Sonderausgaben erhalten? Dann machen Sie bei unserem Gewinnspiel in der NDR Hamburg App mit! NDR 90,3 und das Hamburg Journal verlosen 5 x 2 Tickets für die Vorstellung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" am 27. August 2023 um 13 Uhr im Mehr! Theater und zusätzlich jeweils eine Harry-Potter-Gesamtausgabe (insgesamt 5 Exemplare). Da die Sonderedition erst am 30. August 2023 erscheint, werden die Bücher nachträglich verschickt. Die Preise werden zur Verfügung gestellt von der Produktion "Harry Potter und das verwunschene Kind" und dem Carlsen Verlag.

App starten und mitmachen

In der App am Gewinnspiel teilnehmen ist ganz einfach: Laden Sie die kostenlose NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal auf Ihr Smartphone herunter. Klicken Sie dann auf den Button "Mitmachen".

Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Gutscheine dabei. Eine Teilnahme unter NDR.de ist ebenfalls möglich. Und dann: Daumen drücken! Am Freitag, den 11. August endet das Gewinnspiel um 12 Uhr. Im Anschluss werden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Mit etwas Glück sind Sie dabei. Wir wünschen: Viel Erfolg!

