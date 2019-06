Stand: 30.06.2019 07:05 Uhr

Harleys Days neigen sich dem Ende zu

Mit der großen Parade durch Hamburg gehen die Harley Days am Sonntag ab 13.30 Uhr langsam dem Ende zu. Traditionell schließen sich der 30 Kilometer langen Tour mehrere tausend Motorradfahrer an. Im vergangenen Jahr sollen es dem Veranstalter zufolge trotz Regens etwa 8.000 Teilnehmer gewesen sein. Die dreitägigen Hamburger Harley Days, die vor allem auf dem Großmarkt ausgerichtet werden, gelten mit geschätzt 600.000 Fans und Schaulustigen als eines der größten Motorradtreffen Europas. Alles in allem bringt die Veranstaltung einige Verkehrsbehinderungen mit sich.

Großevents in Hamburg: Tipps für Autofahrer NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.06.2019 11:45 Uhr Am Wochenende finden in Hamburg wieder die Harley Days statt - und zusätzlich ein Halbmarathon am Sonntag. Tobias Überall aus dem Verkehrszentrum Rotherbaum erklärt, mit welchen Behinderungen zu rechnen ist.







Motorradfahrer sollen Wohngebiete meiden

Die Harley Days werden seit 2003 jedes Jahr in Hamburg ausgerichtet, zunächst rund um die Reeperbahn. Um Anwohner vor Lärm und Abgasen zu schützen, zogen die Motorradfahrer im Jahr 2010 auf das Gelände am Großmarkt um. Gleichzeitig werden die Motorradfahrer seitdem im Rahmen der Kampagne "Respekt für Hamburg" dazu aufgerufen, zum Beispiel Durchfahrten durch Wohngebiete zu vermeiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.06.2019 | 14:00 Uhr