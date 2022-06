Harley Days in Hamburg enden heute mit großer Parade Stand: 26.06.2022 07:22 Uhr Die Harley Days in Hamburg gehen heute mit einer großen Parade zu Ende. Bereits am Freitag und Sonnabend zog es viele Motorrad-Fans auf den Großmarkt.

Zur großen Ausfahrt, die heute um 13.30 Uhr startet, werden 7.000 bis 10.000 Bikerinnen und Biker erwartet. Die Parade soll von Peter Maffay angeführt werden. In der Spitze wollten zudem In-Extremo-Sänger Michael Robert Rhein, Ex-Stuntfrau Miriam Höller, Profisportlerin Julia Dorny sowie die Schauspieler Till Demtrøder und Ludwig Trepte mitfahren. .

Strecke führt nicht über Köhlbrandbrücke

Die Strecke führt vom Großmarkt zu den Elbbrücken, dann durch den Hafen zur Köhlbrandbrücke, aber nicht rauf, denn die Brücke ist wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Stattdessen geht es über Freihafenelbbrücke, Hafencity und Speicherstadt zu den Landungsbrücken, dann über die Reeperbahn und die Willy-Brandt-Straße zurück zum Großmarkt. Viele Straße sind wegen der Parade und wegen des Halbmarathons, der ebenfalls heute in Hamburg stattfindet, gesperrt.

Harley Days verlangten erstmals Eintritt

Der Eintritt auf das Gelände des Hamburger Großmarktes ist am Sonntag frei. Am Freitag und am Sonnabend wurde auf dem Gelände erstmals ein Eintritt von zehn Euro pro Tag fällig. "Wir haben uns während der Corona-Pause nicht ausgeruht, sondern investiert", begründete eine Sprecherin die Entscheidung.

Stuntshow und Rockabilly-Bereich

Zur 19. Ausgabe der Harley Days gab es mehrere Neuerungen: Dazu zählten eine Stuntshow des polnischen Stuntmans und Weltrekordhalters Maciej "DOP" Bielicki, ein Rockabilly-Bereich inklusive der passenden Rock'n'Roll-Musik und eine Rasenfläche zum Ausruhen und Kraft tanken. Zudem gab es wie schon in den Vorjahren geführte Touren zu verschiedenen Zielen in der Region - etwa zum Zollenspieker Fährhaus und in die Lüneburger Heide.

Umweltschützer sind gegen das große Knattern

Der Naturschutzbund Hamburg (NABU) kritisierte die Veranstaltung aus Umweltschutzgründen. Er lehnt das Event aufgrund seiner Auswirkungen auf Mensch und Umwelt kategorisch ab.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 26.06.2022 | 13:00 Uhr