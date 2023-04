Stand: 18.04.2023 06:01 Uhr Harburger Bahnhof: Zwei junge Leute klettern auf Oberleitungsmast

Zwei junge Leute haben eine lebensgefährliche Klettertour auf einen Oberleitungsmast am Harburger Bahnhof unbeschadet überstanden. Eine Zeugin sei auf das leichtsinnige Duo aufmerksam geworden und habe die Polizei informiert, teilte die Bundespolizei am Montag in Hamburg mit. Als die Beamten eintrafen, waren die 20-Jährige und der 23-Jährige bereits unverletzt wieder von dem Mast heruntergeklettert. Dort verläuft den Angaben zufolge eine Bahnoberleitung, die eine Spannung von 15.000 Volt führt. Gegen das Duo wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.04.2023 | 19:30 Uhr