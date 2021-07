Harburger Asklepios-Klinik impft Kinder ab 12 gegen Corona Stand: 30.07.2021 17:47 Uhr Die Harburger Asklepios-Klinik ermöglicht es Eltern, ihre Kinder ab 12 Jahren gegen Corona impfen zu lassen. Bislang gibt es dafür nur wenige Angebote, denn das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen impft erst Jugendliche ab 16 Jahren.

Im Hamburger Süden hat es sich längst unter Eltern herumgesprochen: In der Asklepios Klinik Harburg können Mütter und Väter ihre Kinder ab 12 Jahren impfen lassen - nach ausführlicher Beratung und Aufklärung durch die Ärztinnen und Ärzte. Offiziell nachzulesen ist das nirgendwo im Netz - offenbar will die Stadt diese Information nicht an die große Glocke hängen, weil Impfungen von Kindern ab 12 zwar erlaubt sind, aber nicht grundsätzlich von der Ständigen Impfkommission empfohlen werden.

AUDIO: AK Harburg impft Kinder ab 12 Jahren (1 Min) AK Harburg impft Kinder ab 12 Jahren (1 Min)

Unklar, ob weitere Krankenhäuser nachziehen

Es sei eine Ermessensfrage der Ärztinnen und Ärzte, erklärt die Sozialbehörde. Und genau daran halte sich auch das AK Harburg. Ob andere Krankenhäuser jetzt nachziehen, ist unklar - denn eigentlich steht Hamburg dem Impfen von Kindern und Jugendlichen eher zurückhaltend gegenüber. Impfaktionen an Stadtteilschulen oder Gymnasien soll es nach aktuellem Stand nicht geben. Ganz anders als Schleswig-Holstein und Niedersachsen: Beide Bundesländer haben sogar Sonderaktionen für die Impfung von Kindern ab 12 Jahren gestartet, die aber auch umstritten sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.07.2021 | 17:00 Uhr