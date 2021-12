Harburg bietet Bürgersprechstunde für Kinder und Jugendliche Stand: 25.12.2021 09:13 Uhr Bürgersprechstunden für Erwachsene gibt es in jedem Hamburger Bezirk. In Harburg soll es das ab dem kommenden Jahr auch speziell für Kinder und Jugendliche geben.

Harburgs Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen will Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Stadt und ihr Umfeld mitzugestalten. Gemessen an den Altersgruppen gibt es in Harburg den größten Anteil an unter 18-Jährigen unter den Hamburger Bezirken. Und die sollen künftig auch einen direkten Draht ins Rathaus haben.

Einmal im Monat

Im ersten Quartal 2022 soll die erste Sprechstunde für die Jüngsten in Harburg starten. Einmal im Monat können sie dann Fredenhagen persönlich treffen und ihre Sorgen, Ideen oder Wünsche loswerden. Das Ganze soll auch noch mit Flyern und Plakaten in den Schulen und Jugendeinrichtungen beworben werden.

