Harburg bekommt baulich abgesetzten Radweg Stand: 23.04.2021 15:23 Uhr Im Süden Hamburgs ist der erste Bauabschnitt einer "Protected Bike Lane" für den Radverkehr freigegeben worden. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Harburgs Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen eröffneten den neuen geschützten Radweg auf der Hannoverschen Straße am Freitag.

Auf den ersten Blick ist es wie anderswo auch: Direkt neben dem neben dem Radfahrstreifen rauschen die Autos vorbei - und doch ist dieser Radweg besonders. Denn von der Fahrbahn ist er baulich getrennt, durch einen doppelten Bordstein. "Protected Bike Lane" nennt sich das im Fachjargon, also: geschützter Radweg.

Neuer Radweg ist zwei Meter breit

Der erste Abschnitt ist gut einen halben Kilometer lang, ungefähr zwei Meter breit und verläuft auf der Hannoverschen Straße stadteinwärts, etwa vom Harburger Bahnhof bis zur Neuländer Straße. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung wird die Fahrbahn wie gewohnt nur durch einen breiten weißen Strich abgegrenzt, damit dort Parkplätze gut erreichbar bleiben.

Tjarks: Zusätzlicher Anreiz zum Radfahren

Gerade hier, im Gewerbegebiet, ist viel Verkehr. Durch die bauliche Abgrenzung seien die Menschen nun sicherer und sollen sich auch sicherer fühlen, sagte Tjarks. Das wiederum könne für viele ein zusätzlicher Anreiz sein, aufs Rad zu steigen.

Weitere geschützte Radwege sollen folgen

Der neue Radfahrstreifen ist Teil der Veloroute 11, die Harburg mit der Innenstadt verbinden soll. Bis Ende des Jahres wird er noch um gut 200 Meter verlängert, und dann sollen auch die nächsten geschützten Radwege fertig sein: an der Esplanade und dem Dammtordamm in der City. Außerdem gibt es weitere Pläne, etwa für die Königstraße in Altona.

