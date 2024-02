Harburg: Wieder kein Discomove - Straßenfest als Alternative? Stand: 09.02.2024 14:00 Uhr Buntgeschmückte Trucks und Zehntausende Partygäste: Der Discomove gehört zu Harburg seit Jahren dazu. Doch auch in diesem Jahr fällt das Event im Hamburger Süden aus.

Mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher feierten zuletzt 2022 im Harburger Binnenhafen. Im vergangenen Jahr wurde das Event dann kurzfristig abgesagt. Die Gründe: steigende Kosten und weggefallene Sponsoren. Und auch dieses Mal ist die Finanzierung nicht sicher. Das sagte Veranstalter Bernd Langmaack von "pb-konzept" NDR 90,3. Aber im kommenden Jahr soll es laut Langmaack endlich wieder klappen - entweder im Mai oder September.

Straßenfest als Alternative?

Dafür könnte eine andere Veranstaltung in diesem Jahr in Harburg Premiere feiern: Ein Straßenfest. Das gab es bislang noch nicht. Antonia Marmon, die Chefin von Harburg Marketing, will das ändern. Am 21. und 22. September soll ein Teil der Innenstadt autofrei und zur Festmeile werden. Neben zahlreichen Ständen soll es einen Flohmarkt und zwei Bühnen geben.

Sponsoren gesucht

Die gastronomischen Angebote sollen von den ansässigen Restaurants und Imbissen an der Strecke ergänzt werden. Aber auch ein kulturelles Programm und Spiele für Kinder sind vorgesehen. Allerdings fehlen für das Straßenfest noch 40.000 Euro. Dafür sucht Harburg Marketing gerade Sponsoren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.02.2024 | 13:00 Uhr