Stand: 22.02.2023 06:24 Uhr Harburg: Streit und Gewalt in Flüchtlingsunterkunft

Tumult in einer Harburger Flüchtlingsunterkunft: Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes soll bei einem Streit mit einer Familie am Dienstagabend zugeschlagen haben. Rund 150 Bewohnerinnen und Bewohner solidarisierten sich daraufhin mit der Familie. Die Polizei rückte mit acht Streifenwagen aus. Die in den Streit verwickelte Familie wurde in eine andere Unterkunft gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

