Stand: 04.02.2025 11:26 Uhr Harburg: Polizeiwagen kracht bei Einsatzfahrt gegen Gitter

Ein Streifenwagen der Hamburger Polizei ist am Montagabend auf einer Einsatzfahrt in Harburg verunglückt. Das Auto war auf der Winsener Straße/Ecke Reeseberg gegen ein Schutzgitter am Fahrbahnrand geprallt. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten waren unterwegs zu einer Sportsbar. Dort hatten sich offenbar mehrere Menschen geschlagen. Als die Polizei eintraf, sprach sie noch gegen einige Beteiligte Platzverweise aus.

