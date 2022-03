Harburg: Polizei nimmt Tatverdächtigen von Messerattacke fest Stand: 06.03.2022 13:47 Uhr Die Hamburger Mordkommission hat wohl eine Messerattacke in Harburg aufgeklärt und einen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll vor drei Wochen einen Mann vor dem Phoenix-Center niedergestochen haben.

Nach Zeugenangaben waren die beiden Männer am 12. Februar nachmittags bereits in einem Bus in einen Streit geraten. Der 22-Jährige wurde kurz danach niedergestochen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen schleppte er sich noch zum Phoenix-Center in Harburg, wo er zusammenbrach. Seitdem suchte die Mordkommission nach dem Angreifer.

Opfer erkennt vermeintlichen Täter wieder

Der inzwischen genesene 22-Jährige erkannte den Messerstecher am Sonnabend wieder, als er erneut in dem Einkaufszentrum war. Er alarmierte die Polizei, die kurz darauf einen 34-Jährigen festnehmen konnte. Videoaufnahmen vom Tattag zeigen, dass er überwiegend noch dieselbe Kleidung trug. Der Mann kam vor den Haftrichter. Worum es bei dem Streit ging, ist immer noch unklar.

