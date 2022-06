Stand: 14.06.2022 13:09 Uhr Harburg: Polizei nimmt Gewalttäter nach Streit fest

Die Bundespolizei hat am Dienstag am Bahnhof Harburg einen mutmaßlichen Gewalttäter festgenommen. Die Beamten und Beamtinnen hatten bei einer Streife in einen Streit zwischen mehreren Personen eingegriffen. Als sie die Beteiligten später kontrollierten, stellten die Polizisten und Polizistinnen fest, dass der 20-Jährige wegen versuchten Totschlags und Betrugs mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. | Sendedatum NDR 90,3: 14.06.2022 13:00