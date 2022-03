Stand: 24.03.2022 19:47 Uhr Harburg: Polizei legt manipulierte Glücksspielautomaten still

Die Polizei hat zusammen mit dem Bezirksamt am Mittwochabend in Harburg eine Kneipe überprüft und dabei vier illegale Glücksspielautomaten stillgelegt. Alle waren manipuliert. Die Kneipe war laut Polizei bereits in der Vergangenheit wegen illegalen Glücksspiels und Corona-Verstößen aufgefallen. Die Polizei führt seit Pandemiebeginn verstärkt behördenübergreifende Kontrollen durch. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 24.03.2022 19:30