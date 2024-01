Stand: 21.01.2024 16:43 Uhr Harburg: Polizei durchsucht fünf Kulturvereine

Die Polizei hat am Samstagabend in Harburg fünf Kulturvereine durchsucht. Dabei wurden insgesamt sechs illegale Glücksspielautomaten sichergestellt. In einem Kulturverein führte ein Gast unerlaubt eine Waffe bei sich. Darüber hinaus trafen die Beamten und Beamtinnen auf zwei Personen, die sich offenbar illegal in Deutschland aufhielten. Außerdem wurde Schwarzgeld sichergestellt. Um kurz nach Mitternacht beendete die Polizei in einem Café einen mutmaßlichen Bordellbetrieb. Das Bezirksamt schloss das Lokal dauerhaft.

